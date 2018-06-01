Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi T.Ö'yü gözaltına aldı.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı ileri sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla bırakıldı.