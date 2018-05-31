Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Rıdvan Özduman ile Talha İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Özduman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Talha İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.