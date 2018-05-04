Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında yakalanan örgütün "Samsun yabancı öğrenciler sorumlusu" tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları belirlenen örgütün kapatılan okullarında görev yapan Nusret Ç. ile eşi Kevser Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Örgütte "Samsun yabancı öğrenciler sorumlusu" olduğu öne sürülen Nusret Ç. ile "öğrenci evleri sorumlusu" olan Kevser Ç, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki gaybubet evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nusret Ç, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Kevser Ç'ye ise ev hapsi verildi.