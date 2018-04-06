Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Arif Kaymak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İsmail T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlılar, 3 Nisan'da il merkezi ve Bafra ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

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