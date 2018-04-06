Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Arif Kaymak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İsmail T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Zanlılar, 3 Nisan'da il merkezi ve Bafra ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.