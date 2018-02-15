Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam" yapılanmasına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün "mahrem imamı" olduğu iddia edilen ve okullarında öğretmen olarak görev yapan Veli A. ile eşi Büşra A'nın, örgüt tarafından "gaybubet evi" diye nitelendirilen Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki dairede saklandıklarını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, çifti gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Büşra A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Veli A'nın ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.