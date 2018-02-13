Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş, tutuklandı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Murat Ergün'ü, Vezirköprü ilçesindeki ikametinde yakaladı.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen zanlı, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Vezirköprü Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.