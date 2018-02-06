Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
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Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen 14 öğretmen ve bir öğretim üyesi ile bir özel sektör çalışanı gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öne sürüldü.

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