Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
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Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında esnaf ve memurların da bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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