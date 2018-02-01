Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında esnaf ve memurların da bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.