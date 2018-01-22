Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli astsubay gözaltına alındı.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli astsubay gözaltına alındı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aranan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli astsubay Kadir S. (30) Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesindeki ikametinde yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Ordu'ya gönderildi.