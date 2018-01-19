Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kent merkezi ile Bafra, Havza ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda meslekten ihraç edilen öğretmenlerle FETÖ'ye ait kurumlarda çalışan ve örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandıkları öne sürülenlerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramada bulunan dijital verilere el konuldu.