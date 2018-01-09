Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atakum ilçesinde örgüte ait olduğu değerlendirilen ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda, üniversite öğrencisi M.A.Ö. (23) ile "ByLock" kullandığı öne sürülen M.A. (23) ve K.H. (23) gözaltına alındı.
Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.