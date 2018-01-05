Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.



Operasyonda, üniversite öğrencileri, meslekten ihraç edilen öğretmen ve örgütün çeşitli kurumlarında çalışanlardan oluşan 12 kişi gözaltına alındı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital verilere el konuldu.