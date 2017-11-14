Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda eski öğretmen ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu örgüte ait kurumlarda çalışan 5'i kadın 11 zanlı gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlıların adreslerindeki aramada bulunan dijital verilere el konuldu.