Samsun'da Fetö/pdy'nin Hücre Evine Operasyon
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında aranan 2 kardeş, hücre evinde gözaltına alındı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında aranan 2 kardeş, hücre evinde gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen Metin E. ile kardeşi Mesut E. yakalandı.
Zanlılardan Metin E'nin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca arandığı, telefonunda 4 ByLock bulunduğu, örgüte yakınlığıyla bilinen derneğin üyesi olduğu; Mesut E'nin ise Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca arandığı öğrenildi.
Sahte kimliklerle yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.