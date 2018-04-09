Samsun'da Fetö/pdy'nin Hücre Evine Operasyon

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 3 zanlı hücre evinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen Abdurrahman G. ile üniversite öğrencileri Uğur A. ve Oğuz Y. yakalandı. İkamette arama yapan ekipler, zanlıların kaçma hazırlığında olduğunu belirledi, valiz içinde dizüstü bilgisayar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan Uğur A'nın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca arandığı belirtildi.

Uğur A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.