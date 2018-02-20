Samsun'da Fetö/pdy'nin "Emniyet Yapılanması" Davasında Karar

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 30 eski emniyet mensubundan 10'una hapis cezası verildi.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan 7'si tutuklu 30 sanık ile avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında beraatlerini talep etti.

Tutuklu sanıklar Durmuş Demir, Gürsel Kırış, Hüseyin Doğanay ve Oğuz Özkan'a 7 yıl 5 ay 3'er gün, Erol Mor, Mehmet Duran Kaya ve Sedat Esen'e 6 yıl 9'ar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar İsmail Helveci'yi 6 yıl 3 ay, Erdinç Üstel ve Fatih Özer'i de 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar İbrahim Ethem H, Kenan P, Mehmet A, Adem G, Enver T, Filiz Ç, Gültekin A, Hüseyin A, İsmail L, İsmail Ö, Kezban Ç, Levent K, Murat K, Osman Y, Sabri A, Sevim P, Turan S, Yılmaz E, Yusuf Ç. ve Yüksel Ç'nin ise beraatine hükmetti.

Üstel ve Özer hakkında hükmün açıklamasını geriye bırakan heyet, tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak Mor, Kaya ve Esen'in de tahliyesine karar verdi.