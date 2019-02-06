Samsun'da Fetö/pdy Hükümlüsü Eski Komiser Yakalandı
Samsun'da, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yakalandı.
Samsun'da, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, meslekten ihraç edilmiş komiser Hasan Sarıbaş'ı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sarıbaş'ın, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yaparken, FETÖ/PDY ile ilgili soruşturma kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA