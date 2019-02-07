Samsun'da Fetö/pdy'den Aranan Şüpheli Sahte Kimlikle Yakalandı

Samsun'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aranan bir zanlı, örgütün hücre evinde sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı verilen ve meslekten ihraç edilen öğretmen Ömer K'yi yakaladı.

İki telefonunda ByLock kaydı, Bank Asya hesabı, örgüte müzahir sendika ve dernek üyeliği bulunan Ömer K'nin üzerinde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA