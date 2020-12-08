Samsun'da FETÖ/PDY'den aranan eski asker yakalandı
08.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:57
Samsun'da FETÖ/PDY'den aranan eski asker, gözaltına alındı.
Samsun'da FETÖ/PDY'den aranan eski asker, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, meslekten ihraç edilen üsteğmen D.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek