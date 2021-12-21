Samsun'da FETÖ operasyonunda eski polis memuru yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda eski polis memuru gözaltına alındı.
SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda eski polis memuru gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen polis memuru M.G'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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