Samsun'da FETÖ operasyonunda eski polis memuru yakalandı - Haberler
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Samsun'da FETÖ operasyonunda eski polis memuru yakalandı

Samsun'da FETÖ operasyonunda eski polis memuru yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda eski polis memuru gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda eski polis memuru gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen polis memuru M.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

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