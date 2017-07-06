Samsun'da Fetö Operasyonunda 9 Tutuklama

SAMSUN (İHA) – Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9'u tutuklandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik 30 Haziran tarihinde Samsun merkezli olmak üzere, aralarında Trabzon'un da bulunduğu eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda çoğunluğu örgüte müzahir kurum çalışanları, ihraç kamu görevlileri ve özel sektör çalışanlardan oluşan 14 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.



Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si kadın toplam 9 kişi mahkemece tutuklanırken, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tutuklananların isimleri şöyle: B.T., O.K., M.T., Ö.K., Ç.Ç., S.S., Ş.B., E.Ç. ve S.A. - SAMSUN