Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

14.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:24

Samsun'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah Samsun il merkezi, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, ByLock kullandıkları, terör örgütüne müzahir sendika üyesi oldukları, Bank Asya'da katılım hesaplarının olduğu, terör örgütüne müzahir iş yerlerinde SGK kayıtlarının bulunduğu gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA