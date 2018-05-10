Samsun'da Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik Samsun merkezde ve Terme ve Bafra ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Giresun'da FETÖ'nün okulunda öğretmen olan Sümeyra N.O. ve yine aynı okulda işçi olan eşi Sadık O. Terme ilçesinde yakalandı. Sadık O.'dan 2 adet F serisinden 1'er dolar para ele geçti. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencisi Can T. ve makine tamircisi Emre O. Samsun'da, Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisiyken ihraç edilen Sibel E., ihraç öğretmen Musa B. ile Hüseyin A.'yı Bafra ilçesinde yakalanarak gözaltına aldı.

7 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN