Samsun'da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun merkezli düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun merkezli düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Samsun ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Samsun'da 5 kişi, Nevşehir'de ise 1 kişi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların örgütün daha önce kurumlarında çalıştıkları, örgütün sendika ve derneklerine üye oldukları ve bazılarında ise örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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