Samsun'da Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

SAMSUN'da, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 1 kişi ile yanında bulunan ve hakkında arama kararı olan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Uğur Akyol'u ve ayrı soruşturmada aranan Oğuzhan Yamaç ile Abdurrahman Gür'ü Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital veriler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Uğur Akyol, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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