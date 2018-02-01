Samsun'da Fetö Operasyonu: 28 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 28 kişi gözaltına alındı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında memur, iş adamları ve esnafların bulunduğu şüphelilere yönelik yapılan operasyonda toplam 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN