Samsun'da Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Türkmenistan ve Kazakistanlı öğrencilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Türkmenistan ve Kazakistanlı üniversite öğrencileri, ihraç olan öğretmenler, örgütün kurumlarında çalışan ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, zanlıların bazılarında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock bulunduğu öğrenildi. Gözaltı sayısında artış beklenilirken, soruşturma devam ediyor.



(Muhammer Ay/İHA)