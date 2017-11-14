Samsun'da Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturmasında, 'ByLock' programı kullandıkları iddiasıyla 5'i kadın 11 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Samsun merkezli yaptıkları operasyonda 'ByLock' kullandıkları öne sürülen 1 kamu kurumunda çalışan öğretmen, üniversite öğrenci ve örgütün kapatılan kurumlarında çalışan 5'i kadın toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.



- Samsun