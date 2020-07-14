Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı Samsun polisi tarafından, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı

SAMSUN - Samsun polisi tarafından, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, örgütün Samsun'da yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 34 şüphelinin yakalanması yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 iş yeri, 35 ikamet adresi olmak üzere toplam 40 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli ile örgüt evlerinde 2'si yabancı 3 öğrenci, gaybubet evi olarak değerlendirilen ikamette sahte kimlik ile birlikte 1 ihraç asker olmak üzere toplam 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında çok miktarda dijital materyallere incelenmek üzere el konulurken, yasaklanmış yayın örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen dokümanlar ile yaklaşık 36 bin lira, 3 bin 600 dolar ve 500 euro nakit paraya da el konuldu. Gözaltına alınan 33 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili 5 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi. Soruşturma çok kapsamlı olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA