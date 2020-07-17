Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanması operasyonunda 35 kişi adliyeye sevk edildi Samsun polisi tarafından, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun polisi tarafından, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, örgütün Samsun'da yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle toplam 38 kişi gözaltına alındı. 3 kişi dün sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 35 kişi ise bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı.

Şüphelilerden 11'inin gözaltı süreleri nöbetçi mahkemece uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA