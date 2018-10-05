Samsun'da FETÖ'nün öğrenci evleri sorumluları adliyede

SAMSUN - Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evinde saklanan örgütün öğrenci yapılanmasının sorumluları oldukları ileri sürülen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesinin Unkapanı Mahallesi ve Kadifeka Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firarda olan şahısların örgütün gaybubet evlerinde gizlendiklerini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adresleri tespit edilen gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda örgütün öğrenci yapılanmasının sorumluları olduğu ileri sürülen ve 'ByLock' kullandıkları tespit edilen E.A., E.S. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.