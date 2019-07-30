Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem imamı' yakalandı (2)

Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem imamı' yakalandı (2)

TUTUKLANDISamsun'da, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasının mahrem imamı olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Canburak Canğaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem imamı' yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Samsun'da, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasının mahrem imamı olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Canburak Canğaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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