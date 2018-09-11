Samsun'da Fetö'nün "Mahrem İmamı" Yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğu öne sürülen şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde Halil İbrahim V'yi şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan GBT sorgusunda Halim İbrahim V'nin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ve firari olduğu tespit edildi.

FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine teslim edildi.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen zanlı, emniyete götürüldü.

Zanlının örgütün müzahir kurumlarında çalıştığı öğrenildi.