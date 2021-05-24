Samsun'da FETÖ'nün "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da FETÖ'nün "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik operasyon

Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem' askeri yapılanmasına yönelik operasyon
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Atakum, İlkadım, Bafra, Çarşamba, Terme, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerinde eş zamanlı operasyonda yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında firari 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık ya da tekil arandıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda aralarında muvazzaf asker ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, eş zamanlı operasyonda bu kişilerden 14'ü yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması gözaltına alındı
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Varank Binali Yıldırım
Magazin Alişan Sibel Can Müge Anlı Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da FETÖ'nün "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 21:35:34. #1.14#

title