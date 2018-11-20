Samsun'da Fetö'nün Hücre Evine Operasyon

Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aranan çift ile bir kişi hücre evinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen ve Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliğince, haklarında yakalama kararı verilen, örgütün "Gümüşhane bölge talebe mesulü" olduğu ileri sürülen Sinan İ. ve eşi Fatma İ. ile Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan FETÖ'nün müzahir kurumunda yöneticilik yapmış, Sinan İ'nin babası İsmail İ. yakalandı.

Emniyete götürülen zanlılardan Sinan İ. ile eşi Fatma İ. Gümüşhane'ye gönderildi.

İsmail İ. ise SEGBİS bağlantısı için Samsun Adliyesine sevk edildi.