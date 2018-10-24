Samsun'da Fetö'nün Gaybubet Evlerine Operasyon: 3 Gözaltı

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iki ayrı adrese yapılan operasyonda örgütün gaybubet evlerinde saklandıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atakum ilçesinde örgütün gaybubet evlerini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde iki ayrı gaybubet evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda evlerin birinde Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan ve 'ByLock' kullandığı tespit edilip meslekten ihraç edilen öğretmen olan ve emniyet mahrem sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamil D. ile örgütün müzahir kurumlarında çalışmış ve 'ByLock' kullandığı belirlenen ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan Sadi Y. gözaltına alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesindeki bir başka gaybubet evi tespit edilmesi üzerine KOM Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu eve yaptıkları baskında Trabzon Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında aranan meslekten ihraç edilen Nihat K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN