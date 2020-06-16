Samsun'da, FETÖ'nun askeri yapılanmasına 2 gözaltı
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Samsun'da, FETÖ'nun askeri yapılanmasına 2 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada kapsamında Samsun'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da, FETÖ'nun askeri yapılanmasına 2 gözaltı
16.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:16

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada kapsamında Samsun'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edildiği iddia edilen kapatılan askeri okul öğrencisi oldukları ileri sürülen 2 kişiyi bu sabah düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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