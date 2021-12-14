Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından 3 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından 3 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan talimat gereği, geçmiş dönemlerde "mahrem sorumlu" olarak görev yaptıkları değerlendirilen İ.P., H.U. ve H.K. isimli toplam 3 şüpheli Atakum, İlkadım ve Vezirköprü ilçelerinde bulunan ikametlerinde bugün 06.30'da yakalanıp gözaltına alındı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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