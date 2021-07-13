Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 2 gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütün "mahrem askeri" yapılanmasına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1'i emekli uzman çavuş ve 1'i kapatılan askeri okul öğrencisi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı