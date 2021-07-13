Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 2 gözaltı

Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütün "mahrem askeri" yapılanmasına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1'i emekli uzman çavuş ve 1'i kapatılan askeri okul öğrencisi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesi'ne getirildi
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesi'ne getirildi
Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Vahap Seçer Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Müge Anlı Levent Yüksel İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 09:49:44. #1.14#

title