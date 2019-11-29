Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 7 şüpheli serbest bırakıldı

29.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:22

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin, "ankesör soruşturması" kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, İstanbul, Aydın, Antalya, Ankara, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Mardin ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'sinin daha Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imamları" tarafından kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 18 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 17'si yakalanmıştı.

Dün ve önceki gün adliyeye sevk edilen 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA