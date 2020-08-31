Samsun'da FETÖ firarisi yakalandı Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan aranan kişi yakalandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan aranan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde, Ankara Ağır Ceza Mahkemesince 2017 yılından bu yana terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan aranan FETÖ firarisi E.C, Gökçebaşı Mahallesi'nde annesinin evinde gözaltına alındı.

Sahte kimlikle yakalanan E.C'nin Ankara'da öğretmenlik yaparken KHK ile meslekten ihraç edildiği ve 3 yıldır kaçak olarak yaşadığı belirlendi.

Gözaltına alınan E.C, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA