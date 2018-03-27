Samsun'da Fetö'den Ziraat Mühendisine 7 Yıl Hapis

Samsun'da Fetö'den Ziraat Mühendisine 7 Yıl Hapis

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan ziraat mühendisi yargılandığı mahkemece 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da Fetö'den Ziraat Mühendisine 7 Yıl Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan ziraat mühendisi yargılandığı mahkemece 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Ziraat Mühendisi Ümit Albayrak'ın yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada Ümit Albayrak hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, sanığı 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

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