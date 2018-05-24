Samsun'da Fetö'den Yargılanan Öğretmene 6 Yıl 9 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında ByLock kullandığı tespit edilen bir öğretmen, yargılandığı mahkemece 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Muhammet A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ileri sürülen Muhammet A., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Muhammet A.'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. - SAMSUN