Samsun'da FETÖ'den yargılanan 5 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da FETÖ'den yargılanan 5 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis

Samsun'da FETÖ'den yargılanan 5 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 5 kişi yargılandıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 5 kişi yargılandıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan eski savcı K.T., eski hakim S.B., eski polis M.E.A., emlakçı M.K. ile esnaf N.S.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesince bugün görülen davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 ayrı kişi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. - SAMSUN

Hastanede sağlıkçıya saldıran genç kızın cezası netleşti! Hiçbir indirim uygulanmadı

Hastanede sağlıkçıya saldıran genç kızın cezası netleşti! Hiçbir indirim uygulanmadı

 Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Katiline mi aşık oldun yavrum

Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Katiline mi aşık oldun yavrum

 Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı

Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title