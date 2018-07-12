Samsun'da Fetö'den Tutuklanan Öğretmene 7,5 Yıl Hapis
Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaı kapsamında tutuklanan bir öğretmen yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaı kapsamında tutuklanan bir öğretmen yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında örgütün okulunda öğretmen olarak görev yapıp ByLock kullandığı tespit edilerek tutuklanan Ahmet H.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ahmet H., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN
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