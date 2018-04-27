Samsun'da Fetö'den İhraç Edilen Komiser Yardımcısı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Fetö'den İhraç Edilen Komiser Yardımcısı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Fetö'den İhraç Edilen Komiser Yardımcısı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında Van'da soruşturma açılan komiser yardımcısı M.B.'yi Samsun'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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