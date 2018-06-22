Samsun'da Fetö'den Gözaltına Alınan Emekli Polis Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli polis adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğünde polis olarak görev yaparken emekli olan İ.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan İ.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN