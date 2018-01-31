Samsun'da Fetö'den Gözaltına Alınan 10 Öğretmene Adli Kontrol

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 öğretmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 gün önce Samsun merkezde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, olayla ilgili 18 öğretmeni gözaltına almıştı. Aralarında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullananların da bulunduğu ileri sürülen öğretmenlerden 10'u, emniyetteki sorguları tamamlanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 10 öğretmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, 8 öğretmenin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN