Samsun'da Fetö'den Emniyet Amirine 6 Yıl 9 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan bir emniyet amiri yargılandığı mahkemece 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp meslekten ihraç edilen Samsun'un Çarşamba ilçesinde görevli Emniyet Amiri Yaşar E.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davaya tutuklu bulunduğu Tokat Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan Yaşar E. telefonuna ByLock yüklemediğini savunarak, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, toplanan deliller doğrultusunda Yaşar E.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurup yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliyesine karar verdi. - SAMSUN