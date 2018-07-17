Samsun'da Fetö'den Aranan Astsubay Ankara'da Yakalandı

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir astsubay Ankara'da yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ//PDY soruşturması kapsamında aranan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenilen muvazzaf astsubay A.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'daki evinde yakalanarak Samsun'a getirildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN